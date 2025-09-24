Τα Vibo Wine Stories μας «στέλνουν» δυο μέρες στη Νεμέα

Ήρθε η ώρα για την μεγάλη έκπληξη.

Τα Vibo bistro ξεκίνησαν δυναμικά και οινικά τη σεζόν με events και φεστιβάλ και τώρα ήρθε η ώρα για την έκπληξη που είχαν ανακοινώσει στις αρχές του μήνα. Σήμερα 24/9 και αύριο 25/9, τηρώντας τη δέσμευσή τους για την ανάδειξη του ελληνικού, προτείνουν µια σπάνια οινική εµπειρία φιλοξενώντας ταυτόχρονα σε Γλυφάδα και Πειραιά το Κτήµα Μπαϊρακτάρη από τη Νεµέα.

Το Κτήµα Μπαϊρακτάρη, µε την παράδοση και το καινοτόµο πνεύµα του, αποτελεί λαµπρό παράδειγµα της δυναµικής του σύγχρονου ελληνικού κρασιού και της µοναδικής ταυτότητας που χαρακτηρίζει τους αµπελώνες της Νεµέας. Στο επίκεντρο της γευστικής δοκιµής βρίσκονται τρεις εξαιρετικές ετικέτες που αναδεικνύουν τη δεξιοτεχνία του οινοποιείου: Διαβάστε περισσότερα.