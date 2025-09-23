Matcha: Σούπερ τρόφιμο ή υπερτιμημένη σκόνη;

Πόσα, όμως, από αυτά που ακούμε είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα και πόσα είναι απλά marketing;

Όλοι ξινίσαμε το πρόσωπό μας την πρώτη φορά που το δοκιμάσαμε, καθώς η πρώτη αίσθηση είναι σαν να πίνεις γρασίδι και μάλιστα πικρό αν τo προϊόν δεν είναι καλής ποιότητας. Κάποιοι του έδωσαν και δεύτερη ευκαιρία και το έβαλαν δυναμικά στη ζωή τους, άλλοι δεν θέλησαν να το ξαναδούν στο ποτήρι τους. Παραμένει, ωστόσο, ψηλά στις προτιμήσεις, με κυρίως influencers να ορκίζονται σε αυτό και να βγάζουν πολύ ινσταγκραμικές φωτογραφίες με το πράσινο ρόφημα που λέγεται matcha και έχει μπει δυναμικά στις υπερτροφές της εποχής. Διαβάστε περισσότερα.