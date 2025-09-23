Logo Image

Matcha: Σούπερ τρόφιμο ή υπερτιμημένη σκόνη;

Clickatlife

Matcha: Σούπερ τρόφιμο ή υπερτιμημένη σκόνη;

Tελευταία το matcha έχει γίνει η απόλυτη τάση στα καφέ, στα social media και στα blogs ευεξίας, με υπόσχεση για ενέργεια, απώλεια βάρους και αντιοξειδωτική δράση.

Πόσα, όμως, από αυτά που ακούμε είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα και πόσα είναι απλά marketing;

Όλοι ξινίσαμε το πρόσωπό μας την πρώτη φορά που το δοκιμάσαμε, καθώς η πρώτη αίσθηση είναι σαν να πίνεις γρασίδι και μάλιστα πικρό αν τo προϊόν δεν είναι καλής ποιότητας. Κάποιοι του έδωσαν και δεύτερη ευκαιρία και το έβαλαν δυναμικά στη ζωή τους, άλλοι δεν θέλησαν να το ξαναδούν στο ποτήρι τους. Παραμένει, ωστόσο, ψηλά στις προτιμήσεις, με κυρίως influencers να ορκίζονται σε αυτό και να βγάζουν πολύ ινσταγκραμικές φωτογραφίες με το πράσινο ρόφημα που λέγεται matcha και έχει μπει δυναμικά στις υπερτροφές της εποχής. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube