Athens Coffee Festival: Η μεγαλύτερη γιορτή του καφέ επιστρέφει στην καρδιά της Αθήνας

Η Αθήνα ετοιμάζεται να γίνει ξανά το απόλυτο σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του καφέ, φιλοξενώντας το Athens Coffee Festival 2025.

Χιλιάδες επισκέπτες, που έχουν ήδη εντάξει το φεστιβάλ στην ετήσια ατζέντα τους, θα κατακλύσουν την Τεχνόπολη από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, για να ζήσουν τρεις μέρες γεμάτες αρώματα και γεύσεις.

Πρωταθλητές baristas από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες που αναζητούν αδιάκοπα εκλεκτά χαρμάνια και το πιο παθιασμένο κοινό καταναλωτών, συναντούν τα κορυφαία brands του coffee industry αλλά και μικρά microroasteries που βάζουν μεράκι και τέχνη σε κάθε κόκκο καφέ, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες specialty coffee.

Στα περίπτερα των εταιριών που συμμετέχουν, θα έχετε την ευκαιρία να βρείτε μοναδικά coffee blends και ποικιλίες από όλο τον κόσμο, προτάσεις σε διάφορα είδη ροφημάτων. Επίσης θα ανακαλύψετε ό,τι πιο σύγχρονο σε μηχανές και εξοπλισμό, μοντέρνα σκεύη και ιδέες σερβιρίσματος όπως επίσης και εξαιρετικής ποιότητας street food επιλογές. Διαβάστε περισσότερα.