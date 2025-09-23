Κουκουμίτσα: Το μαγευτικό νησάκι της Βόνιτσας

Και μας προ(σ)καλεί να το ανακαλύψουμε περπατώντας και χαλαρώνοντας.

Η Κουκουμίτσα, ένα μικρό νησάκι σκεπασμένο από πεύκα, σας περιμένει στον Αμβρακικό Κόλπο, βορειοανατολικά της γραφικής Βόνιτσας, το οποίο συνδέεται με την απέναντι όχθη μέσω μιας πεζογέφυρας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε μια ευχάριστη βόλτα πάνω από τα ήρεμα νερά του κόλπου και να νιώσετε τη φυσική ομορφιά και την ήρεμη ατμόσφαιρα του νησιού, που δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα και για στιγμές γαλήνης δίπλα στο νερό.

Στην απέναντι όχθη βρίσκεται και η λίμνη Σαλτίνη, 1 μέτρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπου το περιβάλλον γύρω της αποτελείται από κυρίως αραιό και συχνά χαμηλά αναπτυσσόμενο υποτροπικό δάσος –μια ωραία στάση πριν συνεχίσετε προς το νησάκι. Η διαδρομή αυτή αποκαλύπτει μια γαλήνια εικόνα με τα πεύκα να κρέμονται πάνω από το νερό και το φως να παίζει στις μικρές κυματιστές επιφάνειες του Αμβρακικού. Διαβάστε περισσότερα.