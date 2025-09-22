Τι κρύβει η ετικέτα «φυσικό» στις τροφές που αγοράζουμε;

Τι σημαίνει, όμως, ο όρος «φυσική/natural» όταν αναφέρεται σε μια τροφή, ειδικά όταν αυτή είναι επεξεργασμένη;

Πολλές οι τροφές, πολλές οι συμβουλές, ακόμη περισσότερες οι ετικέτες και οι αναγραφές στα προϊόντα, με αποτέλεσμα πολλοί να βρίσκονται σε σύγχυση όσον αφορά κάποιες τροφές, όπως για παράδειγμα αυτές που τιτλοφορούνται ως «φυσικές», υπονοώντας ότι φέρουν οφέλη και είναι ασφαλείς.

Στις ΗΠΑ, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) παρακολουθεί τη χρήση του όρου «natural» (φυσικό), ελέγχοντας ήδη κάποιους χαρακτηρισμούς στις ετικέτες, όπως στην περίπτωση των βιολογικών, όπου για να κερδίσουν την πιστοποίηση πρέπει να πληρούν πολλές προϋποθέσεις, αλλά δεν έχει θεσπίσει αυστηρό, επίσημο ορισμό. Συχνά τα προϊόντα με αυτή την ετικέτα θεωρούνται ότι δεν περιέχουν τεχνητά ή συνθετικά πρόσθετα, αλλά αυτό δεν είναι εγγυημένο και δεν καλύπτει την επεξεργασία ή τη διατροφική αξία του προϊόντος. Αντίθετα, τα βιολογικά τρόφιμα έχουν πιστοποίηση με σαφείς κανόνες παραγωγής. Διαβάστε περισσότερα.