Το Abra Ovata ετοιμάζει το πρώτο φθινοπωρινό live με finger food

Το Abra Ovata, στη μαγευτική Λίμνη Βουλιαγμένης και σημείο αναφοράς της φετινής σεζόν, υποδέχεται το Yucatan για ένα μοναδικό live set.

Σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά φυσικά τοπία της Αττικής, η ενέργεια της μουσικής συναντά τη φυσική ομορφιά, δημιουργώντας μια εμπειρία μετάβασης από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο που αν μη τι άλλο θα είναι διαφορετική και μελωδική.

Το Yucatan, είναι γνωστό για τα σύγχρονα performance και τα δυναμικά DJ sets, με πρωταγωνιστή τον FRANKIE LLUC και το ανανεωμένο του πρόγραμμα, το οποίο ήδη παρουσίασε μπροστά σε χιλιάδες θεατές στη μεγάλη συναυλία του στον Λυκαβηττό της Αθήνας και στη συνέχεια στο Scorpios της Μυκόνου. Πρόκειται για μια ειδικά επιμελημένη εμφάνιση που θα συνδυάζει ηλεκτρονικούς ήχους και ατμοσφαιρική ενέργεια. Κι επειδή οι γεύσεις δεν γίνεται να λείπουν, η βραδιά θα πλαισιωθεί από ποτό, finger food και διακριτικό ambient φωτισμό, όλα σχεδιασμένα και επιμελημένα από το Yucatan Crew.