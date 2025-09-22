Οικονομικές και γραφικές πόλεις για το επόμενο ταξίδι σας στην Ευρώπη

Επιλογές ιδανικές για μια σύντομη απόδραση ή ένα επικό ταξίδι ανακάλυψης.

Λιουμπλιάνα, Σλοβενία



Η πρωτεύουσα της Σλοβενίας είναι ένα υπέροχο αρχιτεκτονικό παζλ, που συνδυάζει την μπαρόκ αισθητική με τα μεσαιωνικά κτίσματα, καθώς μπλέκουν με τις Αρ Νουβώ πινελιές και την ρετρό αισθητική της σοσιαλιστικής εποχής. Ο σλοβένος αρχιτέκτονας Jože Plečnik διαμόρφωσε πολλά από τα χαρακτηριστικά κτήρια της πόλης, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην αστική εικόνα της Λιουμπλιάνα. Η πόλη έχει μια ζωντάνια από την φοιτητική κοινότητα της πόλης και τα πολυσύχναστα καφέ πλάι στο ποτάμι, κάνοντας την ιδανικό προορισμό για μια γρήγορη απόδραση. Πού να μείνετε: Στο OH Apartments & Rooms στο κέντρο της Λιουμπλιάνα θα βρείτε δωμάτια από 80 ευρώ τη βραδιά. Διαβάστε περισσότερα.