Ασκαμιά: Η μαγική παραλία της Σιθωνίας με το ιδιαίτερο ηλιοβασίλεμα

Ταξιδεύουμε για να δούμε τον ήλιο να δύει πίσω από τις κόκκινες πλαγιές και τα πεύκα γύρω από την παραλία Ασκαμιά.

Η Ασκαμιά είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες και ήσυχες ακτές της Σιθωνίας, ιδανική για όσους αναζητούν ηρεμία και φυσική ομορφιά μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά σημεία, που αν μη τι άλλο υπάρχουν μπόλικα στη Χαλκιδική. Κι αν ετοιμάζετε τώρα μια απόδραση προς τα εκεί, το σίγουρο είναι ότι θα σας αποζημειώσει μακριά από το πλήθη του Αυγούστου.

Βρίσκεται στον δρόμο από τη Μεταμόρφωση προς τη Νικήτη, λίγο έξω από τον κεντρικό δρόμο, και ξεχωρίζει για τον μοναδικό συνδυασμό πράσινου, κόκκινου και τιρκουάζ: τα καταπράσινα πεύκα κατεβαίνουν σχεδόν μέχρι την άμμο, προσφέροντας δροσιά και φυσική σκιά ακόμη και τις πιο ζεστές μέρες, ενώ οι κόκκινοι βράχοι δημιουργούν ένα εντυπωσιακό φόντο που δίνει χρώμα και χαρακτήρα στην παραλία. Διαβάστε περισσότερα.