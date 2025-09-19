Μονοήμερη στη φύση της Οίτης: Πεζοπορία στα πιο όμορφα μονοπάτια της Ρούμελης

Στην καρδιά της Στερεάς Ελλάδας, η Οίτη δεσπόζει επιβλητική και μυστηριώδη.

Αλλά στην πραγματικότητα είναι γνωστή ως «βουνό των λουλουδιών», με περισσότερα από 1.500 είδη φυτών και σπάνια πανίδα, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους εθνικούς δρυμούς της χώρας. Κορυφές που αγγίζουν τα 2.000 μέτρα, πηγές, καταρράκτες και αλπικά λιβάδια συνθέτουν ένα σκηνικό απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Στην Οίτη η ιστορία συναντά τη φύση: εδώ λέγεται πως ανέβηκε ο Ηρακλής πριν την αποθέωσή του, ενώ στις πλαγιές της κρύβονται μονοπάτια που συνδέουν αρχαίους οικισμούς, μυθικές μάχες και μοναδικά οικοσυστήματα. Ένας τόπος που σε καλεί να τον εξερευνήσεις, βήμα-βήμα. Διαβάστε περισσότερα.