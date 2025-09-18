Μικρές πόλεις, μεγάλες ανάσες: 4 ελληνικοί προορισμοί για ήρεμες αποδράσεις

Λιβαδειά: Πλακόστρωτα σοκάκια, καταρράκτες και φαράγγια στην καρδιά της Κεντρικής Ελλάδας

Με την πεδιάδα της Κωπαΐδας από τη μία, το όρος Ελικώνα από την άλλη, και τον μικρό ποταμό της Έρκυνας να διαρρέει τη πόλη, η Λιβαδειά σίγουρα έχει κάτι μοναδικό να προσφέρει ως προορισμός. Στο κέντρο της πόλης θα βρείτε την πανέμορφη περιοχή της Κρύας, όπου βρίσκονται οι πηγές του ποταμού, ενώ μπορείτε να βολτάρετε στα πλακόστρωτα, με τα πανέμορφα δέντρα, τα τρεχούμενα νερά, τα πέτρινα γεφύρια και πολλούς σχηματισμούς μικρών καταρρακτών. Οι πιο περιπετειώδεις συνεχίστε προς το φαράγγι της Κρύας, όπου έχει δημιουργηθεί αναρριχητικό πάρκο με εξοπλισμένες διαδρομές, διανοιγμένες κατά μήκος του λιθόστρωτου δρόμου. Και μην ξεχνάτε ότι η Λιβαδειά, εκτός από τα 40 παλικάρια της φημίζεται και για τα ψητά κρεατικά της, για όσους θέλουν να συνδυάσουν απόδραση, με ψητό κρέας, μεζέδες και κρασί. Διαβάστε περισσότερα