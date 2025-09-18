Σεπτέμβριος και ελληνικά κρασιά: Τι να προτιμήσετε στην αρχή του φθινοπώρου

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την αλλαγή των εποχών, με τις πρώτες δροσιές και τα φθινοπωρινά προϊόντα να κάνουν την εμφάνισή τους.

Που σημαίνει ότι είναι η ιδανική στιγμή να ξανασκεφτείτε τον τρόπο που επιλέγετε κρασί και φαγητό, δίνοντας έμφαση στις ελληνικές ποικιλίες που εκφράζουν έντονα την ελληνική ταυτότητα.

Λευκά κρασιά: Δροσιά και ισορροπία

Το Ασύρτικο από τη Σαντορίνη αποτελεί must επιλογή, που με υψηλή οξύτητα και μεταλλικό χαρακτήρα, συνοδεύει ιδανικά θαλασσινά όπως χταπόδι στη σχάρα ή καλαμαράκια με λεμόνι, που συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε το φθινόπωρο. Η οξύτητά του, μάλιστα, καθαρίζει τον ουρανίσκο και αναδεικνύει το φαγητό. Δοκιμάστε το Santo Wines Assyrtiko 2023 με τη ζωντάνια, τη μεταλλικότητα και την οξύτητά του. Αν προτιμάτε κάτι πιο απαλό, το Μοσχοφίλερο από την Πελοπόννησο, με αρώματα ανθών και φρουτώδη γεύση, ταιριάζει εξαιρετικά με κοτόπουλο, λευκό κρέας ή λαχανικά στον φούρνο. To Boutari ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ Cuvée μας μάγεψε το καλοκαίρι και συνεχίζει, ως η επιλογή που φέρνει φρεσκάδα και ζωντάνια στο τραπέζι σας. Διαβάστε περισσότερα.