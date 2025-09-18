Φιστίκι Αιγίνης: Φτιάξτε πεντανόστιμη πραλίνα και μετρήστε τα οφέλη του

Το φιστίκι Αιγίνης είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά προϊόντα της ελληνικής γης, με ιστορία που πάει πίσω στα χρόνια.

Καλλιεργείται αποκλειστικά στην Αίγινα και έχει αναγνωριστεί για την ποιότητα, το άρωμα και τη γεύση του, ενώ η ιδιαίτερη φροντίδα που απαιτεί η καλλιέργειά του, από το ξεφλούδισμα των καρπών μέχρι την ξήρανση, εξηγεί γιατί κάθε φιστίκι Αιγίνης είναι μοναδικό.

Εκτός, όμως, από ένα νόστιμο σνακ, είναι και μια πηγή θρεπτικών συστατικών που μπορούν να ενισχύσουν την καθημερινή σας διατροφή. Η ετήσια γιορτή φιστικιού στην Αίγινα 18-21/9, που προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, είναι η ιδανική αφορμή για να τον τιμήσετε και να ανακαλύψετε νέους τρόπους να τον απολαύσετε. Διαβάστε περισσότερα.