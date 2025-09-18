Hillier: Το μυστικό της ροζ λίμνης της Αυστραλίας

Στη μέση του αρχιπελάγους του Middle Island στη μακρινή Μελβούρνη, υπάρχει μια λίμνη που σίγουρα απέχει πολύ από αυτό που ξέρουμε ως πραγματικότητα.

Το νερό της είναι έντονα ροζ, το τοπίο μοιάζει σουρεαλιστικό, δημιουργεί μια έντονη αντίθεση με τα σκούρα πράσινα δέντρα, μεταξύ των οποίων βρίσκουμε και ευκαλύπτους, και τον γαλάζιο ουρανό και είναι σίγουρα ένα από τα πιο ινσταγκραμικά μέρη του πλανήτη. Ο λόγος για τη λίμνη Hillier μήκους 600 μέτρων, που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι, όνειρο και φαντασία ταυτόχρονα και όποιος τη βλέπει για πρώτη φορά από ψηλά, μέσω αεροφωτογραφιών ή drone, δύσκολα πιστεύει ότι το χρώμα είναι αληθινό.

Η ροζ απόχρωση προέρχεται από μικροοργανισμούς και άλγη που παράγουν καροτενοειδή, ειδικά σε συνθήκες υψηλής αλατότητας. Η λίμνη δεν είναι μόνο αισθητικά μοναδική, αλλά και επιστημονικά ενδιαφέρουσα, καθώς η ζωή εκεί έχει προσαρμοστεί σε ένα ακραίο περιβάλλον. Οι ερευνητές μελετούν τα μικρόβια της, ελπίζοντας ότι θα προσφέρουν πληροφορίες για την επιβίωση οργανισμών σε ακραίες συνθήκες, ακόμη και σε άλλους πλανήτες. Διαβάστε περισσότερα.