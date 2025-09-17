Σκάλα Βραδέτου: 1.200 σκαλοπάτια στο παρελθόν της Ηπείρου

Σκαρφαλωμένη στις πλαγιές της Ηπείρου, η Σκάλα Βραδέτου δεν είναι απλώς ένα μονοπάτι, αλλά ένα μνημείο λαϊκής αρχιτεκτονικής που σμίλεψε ο ιδρώτας των μαστόρων πριν από τρεις αιώνες.

Κάθε σκαλί κουβαλάει βήματα ανθρώπων που ανεβοκατέβαιναν φορτωμένοι τρόφιμα, ξύλα, ακόμη και ζώα, για να συνδέσουν το πιο απομονωμένο χωριό του Ζαγορίου με τον έξω κόσμο. Εδώ, η πέτρα δεν είναι απλώς υλικό δόμησης, είναι μνήμη, ιστορία και τρόπος ζωής. Σήμερα, το ίδιο αυτό μονοπάτι που άλλοτε ήταν ανάγκη, γίνεται εμπειρία για τον κόσμο που του αρέσει να περπατάει μέσα στη φύση, να γειώνεται και να νιώθει με όλες του τις αισθήσεις έναν τόπο. Μια πεζοπορία που δεν προσφέρει μόνο συγκλονιστική θέα στο φαράγγι του Βίκου, αλλά και μια σχεδόν μυστικιστική αίσθηση ότι διασχίζετε τον χρόνο. Διαβάστε περισσότερα.