Το 11ο Burger Fest «ψήνεται» στο Γκάζι

Ζούμε την γιορτή της γεύσης ξανά.

Δύο τριήμερα γεμάτα ζουμερά burgers, καλοφτιαγμένα street food, παγωμένες μπύρες και δημιουργικά cocktails, που σας καλούν να γιορτάσετε τη γεύση στην πιο λαχταριστή της εκδοχή έρχονται για μια ακόμη φορά στο πλαίσιο του 11ου Burger Fest που ξεσηκώνει κάθε χρόνο την πόλη.

Από τις 19 έως 21 και 26 έως 28 Σεπτεμβρίου, το Παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι θα πλημμυρίσει αρώματα και χρώματα, αφού το Burger Fest, το πρώτο και μεγαλύτερο food festival της Ελλάδας αφιερωμένο αποκλειστικά στο burger, επιστρέφει για ενδέκατη χρονιά με την υπόσχεση μιας εμπειρίας που ξεπερνά το απλό street food. Διαβάστε περισσότερα.