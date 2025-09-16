Ταξίδι στο κρυστάλλινο σύμπαν του Swarovski Kristallwelten

Δεν πρόκειται για έναν παραδοσιακό χώρο τέχνης, ούτε για ένα κλασικό θεματικό πάρκο.

Το Swarovski Kristallwelten —ή «Κρυστάλλινοι Κόσμοι»— είναι ένα πολιτιστικό και αισθητικό τοπόσημο, εκεί όπου η τέχνη, η τεχνολογία και η φύση συνυπάρχουν κάτω από τη λάμψη του διάσημου αυστριακού κρυστάλλου.

Από την ίδρυσή του το 1995, με αφορμή τα 100 χρόνια της Swarovski, το Kristallwelten έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας, με περισσότερους από 17 εκατομμύρια επισκέπτες μέχρι σήμερα. Διαβάστε περισσότερα.