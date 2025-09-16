Logo Image

Πώς φτιάχνουμε ισορροπημένα και νόστιμα γεύματα με λίγες θερμίδες; H επιστήμη απαντά

Στην προσπάθεια απώλειας των κιλών του καλοκαιριού, έχει σημασία να δούμε πώς μπορούμε να δομήσουμε τα γεύματά μας, ώστε να έχουμε παντοτινή ισορροπία χωρίς να μας βαραίνουν, ούτε με τύψεις, ούτε με (πολλές) θερμίδες.

Ο τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένη η καθημερινότητά μας έχει αντίκτυπο στον τρόπο που τρεφόμαστε.

Κι αυτό κατ’ επέκταση στην υγεία, την ψυχολογία, την ενέργεια, τη διάθεση το ανοσοποιητικό μας. Η διατροφή μας σήμερα επηρεάζεται από πολλές και γρήγορες επιλογές, άγχος και καθιστική ζωή, με ό,τι αυτά συνεπάγονται, και η ανάγκη για ένα ισορροπημένο γεύμα που παρέχει θρεπτικά συστατικά χωρίς περιττές θερμίδες είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ένα γεύμα με λίγες θερμίδες δεν σημαίνει απαραίτητα λιτότητα ή έλλειψη γεύσης· μπορεί να είναι χορταστικό, νόστιμο και ταυτόχρονα να υποστηρίζει τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Διαβάστε περισσότερα. 

