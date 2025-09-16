Πώς φτιάχνουμε ισορροπημένα και νόστιμα γεύματα με λίγες θερμίδες; H επιστήμη απαντά

Ο τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένη η καθημερινότητά μας έχει αντίκτυπο στον τρόπο που τρεφόμαστε.

Κι αυτό κατ’ επέκταση στην υγεία, την ψυχολογία, την ενέργεια, τη διάθεση το ανοσοποιητικό μας. Η διατροφή μας σήμερα επηρεάζεται από πολλές και γρήγορες επιλογές, άγχος και καθιστική ζωή, με ό,τι αυτά συνεπάγονται, και η ανάγκη για ένα ισορροπημένο γεύμα που παρέχει θρεπτικά συστατικά χωρίς περιττές θερμίδες είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ένα γεύμα με λίγες θερμίδες δεν σημαίνει απαραίτητα λιτότητα ή έλλειψη γεύσης· μπορεί να είναι χορταστικό, νόστιμο και ταυτόχρονα να υποστηρίζει τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Διαβάστε περισσότερα.