Πόρτο Κουφό: Ο ήσυχος θησαυρός της Σιθωνίας

Στη νοτιότερη άκρη της Σιθωνίας, εκεί όπου το Αιγαίο αγκαλιάζει τη στεριά σε μια σπάνια ισορροπία γης και θάλασσας, θα βρείτε το Πόρτο Κουφό.

Έναν τόπο που συνδυάζει τη γαλήνη με την ιστορία και την αυθεντική φυσική ομορφιά της Χαλκιδικής. Αν αναζητάτε έναν προορισμό που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, τότε το μικρό αυτό ψαροχώρι είναι σίγουρο ότι θα σας μαγέψει.

Το όνομα «Πόρτο Κουφό» δεν είναι τυχαίο -από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ο όρμος φημίζεται για τη σιωπή του. Το σχήμα του και οι απόκρημνοι βράχοι που τον περιβάλλουν λειτουργούν σαν φυσικό τείχος, κόβοντας τον ήχο της θάλασσας. Έτσι, ακόμη και στις πιο άγριες μέρες, τα νερά του μένουν ήρεμα και ο αέρας στέλνει μόνο ψίθυρους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Θουκυδίδης αναφέρθηκε σε αυτόν τον κόλπο ως «Κωφός λιμήν» των αρχαίων Ελλήνων, ούτε ότι οι Τούρκοι τον χρησιμοποιούσαν ως ασφαλές αγκυροβόλιο για τα καράβια τους. Σήμερα, το Πόρτο Κουφό παραμένει ένα φυσικό λιμάνι, ίσως το πιο ασφαλές σε όλη τη βόρεια Ελλάδα. Διαβάστε περισσότερα.