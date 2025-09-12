Casamance: Ταξίδι γείωσης στην καρδιά της Δυτικής Αφρικής

Η Νότια Σενεγάλη και πιο συγκεκριμένα η περιοχή Casamance είναι γνωστή για την πλούσια μουσικοχορευτική της παράδοση.

Αλλά και για την άγρια βλάστησή της και τις τροπικές παραλίες της και αποτελεί τον προορισμό του 3ου καλλιτεχνικού ταξιδιού στη Σενεγάλη που οργανώνει η ομάδα κοινωνικής προσφοράς Sangoma, σε συνεργασία με την ισπανική οργάνωση βιώσιμου τουρισμού και εθελοντισμού Tu casa en Africa. Για τρίτη συνεχή χρονιά, η ομάδα οργανώνει ένα μοναδικό δεκαήμερο, από τις 25 Οκτωβρίου μέχρι τις 5 Νοεμβρίου με στόχο να μεταδώσει τις αξίες του εθελοντισμού και της προσφοράς, να φέρει τους ταξιδιώτες σε επαφή με θεραπευτικές δράσεις και ιδιότητες, να τους μυήσει σε χορούς και ρυθμούς και να τους οδηγήσει στη γείωση. Διαβάστε περισσότερα.