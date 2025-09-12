Τούρκικο πρωινό: Μια γαστρονομική εμπειρία υποψήφια για UNESCO

Το τουρκικό πρωινό δεν είναι απλώς ένα γεύμα.

Είναι μια εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Από φρεσκοψημένα ψωμιά και κουλούρια με σουσάμι, μέχρι ποικιλίες τυριών, ελιές, σπιτικές μαρμελάδες και φυσικό μέλι, κάθε τραπέζι προσφέρει μια μικρή γιορτή της τοπικής γεύσης. Τα αυγά μαγειρεύονται με αμέτρητους τρόπους, από το διάσημο menemen μέχρι το αυγό ποσέ πάνω σε γιαούρτι, ενώ η αφθονία των φρούτων και των λαχανικών γεμίζει το τραπέζι χρώματα και φρεσκάδα. Χάρη σε αυτή την πλούσια και πολύχρωμη παράδοση, η κουλτούρα του τουρκικού πρωινού είναι πλέον υποψήφια να συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αναδεικνύοντας τη σημασία της στην παγκόσμια γαστρονομική σκηνή. Διαβάστε περισσότερα