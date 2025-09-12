Στα όρια της Γης: 10 ταξίδια στην απομόνωση

Το Νησί του Πάσχα

Γνωστό για τα τεράστια μονολιθικά αγάλματα ονόματι moai που ανευρίσκονται στα εδάφη του, το Νησί του Πάσχα βρίσκεται στον Ειρηνικό, έχει 7700 κατοίκους και το πιο κοντινό κατοικήσιμο μέρος είναι το Pitcairn, πάνω από 2000 χιλιόμετρα μακριά. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Mataveri, μάλιστα, αποτελεί το πιο απομακρυσμένο αεροδρόμιο, 2600 χιλιόμετρα μακριά από οποιοδήποτε άλλο.

Νησιά Kerguelen

Το αρχιπέλαγος αυτό στον Ινδικό Ωκεανό έχει κάτι παραπάνω από 100 κατοίκους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και απέχει 1335 χιλιόμετρα από τον μικρό επιστημονικό σταθμό Alfred Faure στο Ile de la Possession. Όσον αφορά την πιο κοντινή κατοικημένη περιοχή, αυτή είναι η ακτή της Μαδαγασκάρης, 3380 χιλιόμετρα μακριά. Διαβάστε περισσότερα