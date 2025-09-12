Logo Image

Στα όρια της Γης: 10 ταξίδια στην απομόνωση

Clickatlife

Στα όρια της Γης: 10 ταξίδια στην απομόνωση

Φτιάχνουμε βαλίτσες με στόχο να φτάσουμε στα άκρα -του κόσμου.

Το Νησί του Πάσχα
Γνωστό για τα τεράστια μονολιθικά αγάλματα ονόματι moai που ανευρίσκονται στα εδάφη του, το Νησί του Πάσχα βρίσκεται στον Ειρηνικό, έχει 7700 κατοίκους και το πιο κοντινό κατοικήσιμο μέρος είναι το Pitcairn, πάνω από 2000 χιλιόμετρα μακριά. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Mataveri, μάλιστα, αποτελεί το πιο απομακρυσμένο αεροδρόμιο, 2600 χιλιόμετρα μακριά από οποιοδήποτε άλλο.

Νησιά Kerguelen
Το αρχιπέλαγος αυτό στον Ινδικό Ωκεανό έχει κάτι παραπάνω από 100 κατοίκους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και απέχει 1335 χιλιόμετρα από τον μικρό επιστημονικό σταθμό Alfred Faure στο Ile de la Possession. Όσον αφορά την πιο κοντινή κατοικημένη περιοχή, αυτή είναι η ακτή της Μαδαγασκάρης, 3380 χιλιόμετρα μακριά. Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube