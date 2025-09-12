Logo Image

Ζεστό ή κρύο; Τι πραγματικά επηρεάζει τον μεταβολισμό μας

Η θερμοκρασία του φαγητού που καταναλώνουμε έχει πράγματι επίδραση στον οργανισμό μας και έχουμε ακούσει διάφορα από το ότι το ζεστό «καίει» περισσότερες θερμίδες, μέχρι ότι το κρύο «καθαρίζει» το λίπος. Τι ισχύει πραγματικά;

Θα έχετε ακούσει για τη θερμογένεση των τροφίμων, που είναι ουσιαστικά η ενέργεια που καταναλώνει το σώμα για να χωνέψει, να απορροφήσει και να μεταβολίσει τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων, μια διαδικασία που πολλοί συνδέουν λανθασμένα με τη θερμοκρασία του φαγητού, πιστεύοντας ότι το ζεστό ή το κρύο αυξάνει δραστικά το πόσες θερμίδες καίμε. Η ιδέα ότι το ζεστό φαγητό αυξάνει τον μεταβολισμό βασίζεται στην υπόθεση ότι το σώμα χρειάζεται ενέργεια για να «ζεστάνει» ή να «ψύξει» τα τρόφιμα. Η θερμογένεση τροφίμων όμως δεν αφορά τη θερμοκρασία καθαυτή, ενώ πρέπει να γνωρίζετε ότι η επίδραση της θερμοκρασίας στη συνολική καύση θερμίδων είναι μικρή και αμελητέα, επομένως η επιλογή ζεστού φαγητού δεν είναι εργαλείο για αδυνάτισμα. Διαβάστε περισσότερα

