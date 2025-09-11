Η Emma Watson δείχνει τον πιο απλό δρόμο για παντοτινή νεότητα

Η ομορφιά είναι να αφήνουμε τον εαυτό μας να ζει» λέει η Emma Watson και μας δείχνει το δρόμο προς την ομορφιά όπως πρέπει να είναι: αυθεντική και φυσική.

Στην εποχή του φαίνεσθαι και του καταιγισμού stories από influencers σε δερματολόγους και αισθητικούς εβδομαδιαίως, η ηθοποιός και ακτιβίστρια Emma Watson υπερασπίζεται ένα beauty ήθος που συνδυάζει eco-friendly προϊόντα, minimal makeup και αυτοαποδοχή. Δεν παραλέιπει να αναφέρει, μάλιστα, σε συνεντεύξεις της πως το ζητούμενο όταν εφαρμόζει μακιγιάζ είναι να φαίνεται όσο το δυνατόν περισσότερη επιδερμίδα, τονίζοντας πως μεγαλώνοντας αγκαλιάζει τις φακίδες της και θέλει να μπορεί να τις βλέπει. Διαβάστε περισσότερα.