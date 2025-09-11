Η ψυχολογία του πιάτου: Πώς τα σχήματα και τα χρώματα επηρεάζουν την όρεξή σας

Όταν μιλάμε για διατροφή, οι περισσότεροι σκέφτονται θερμίδες.

Μακροθρεπτικά συστατικά, δίαιτες και «καλές» ή «κακές» τροφές, σπάνια όμως εξετάζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο καταναλώνουμε το φαγητό μας. Κι όμως, η επιστήμη δείχνει ότι το πιάτο, το ποτήρι και ακόμα και το χρώμα του τραπεζομάντηλου μπορούν να επηρεάσουν πόσο τρώμε, πόσο γρήγορα χορταίνουμε και πόσο απολαμβάνουμε το γεύμα μας. Αυτό δεν είναι απλώς διατροφικό trivia, είναι μια νέα οπτική, που αν την αξιοποιήσετε, μπορεί να αλλάξει σε ένα βαθμό τη σχέση σας με το φαγητό. Διαβάστε περισσότερα.