Η ψυχολογία του πιάτου: Πώς τα σχήματα και τα χρώματα επηρεάζουν την όρεξή σας

Μήπως τελικά δεν είναι μόνο το φαγητό που βλέπουμε στο πιάτο μας που μας ανοίγει (ή μας κόβει) την όρεξη;

Όταν μιλάμε για διατροφή, οι περισσότεροι σκέφτονται θερμίδες.

Μακροθρεπτικά συστατικά, δίαιτες και «καλές» ή «κακές» τροφές, σπάνια όμως εξετάζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο καταναλώνουμε το φαγητό μας. Κι όμως, η επιστήμη δείχνει ότι το πιάτο, το ποτήρι και ακόμα και το χρώμα του τραπεζομάντηλου μπορούν να επηρεάσουν πόσο τρώμε, πόσο γρήγορα χορταίνουμε και πόσο απολαμβάνουμε το γεύμα μας. Αυτό δεν είναι απλώς διατροφικό trivia, είναι μια νέα οπτική, που αν την αξιοποιήσετε, μπορεί να αλλάξει σε ένα βαθμό τη σχέση σας με το φαγητό. Διαβάστε περισσότερα.

