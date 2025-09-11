Τα Φάρσαλα ζωντανεύουν με το μεγαλύτερο show με αερόστατα

Περισσότερο από ένα show.

Στην καρδιά της Θεσσαλίας, τα Φάρσαλα είναι μια πόλη που κουβαλάει ιστορία και παράδοση, αλλά και έναν αέρα ανανέωσης. Από τη θρυλική μάχη των Φαρσάλων, που άλλαξε την πορεία της Ρώμης, μέχρι την παράδοση του περίφημου χαλβά Φαρσάλων, η πόλη ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και τη ζωντάνια του σήμερα. Σήμερα, τα Φάρσαλα συστήνονται ξανά, όχι μόνο μέσα από τα μνημεία και τις γεύσεις τους, αλλά και μέσα από σύγχρονες εμπειρίες που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, η πόλη φοράει τα γιορτινά της και μας καλεί σε μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη. Ο ουρανός πάνω από τον θεσσαλικό κάμπο θα γεμίσει χρώμα, φως και μουσική, σε ένα φαντασμαγορικό φεστιβάλ με αερόστατα που υπόσχεται να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους. Διαβάστε περισσότερα.