Στο Atrium της Μεγάλης Βρεταννίας η τομάτα συναντά το Ξινόμαυρο

Ένας φόρος τιμής στη ντομάτα.

Στις αρχές του καλοκαιριού, βρεθήκαμε στο Atrium of Alexander's Lounge και τον Μυστικό του Κήπο για να δοκιμάσουμε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις στο πιάτο, με την υπογραφή πάντα του Executive Chef Αστέριου Κουστούδη και της ομάδας του. Εκεί, μας περίμενε και η αποκάλυψη του μυστικού υλικού, της τομάτας, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, στο πλαίσιο μιας ακόμη ουσιαστικής ενέργεια του ξενοδοχείου προς τη βιωσιμότητα. Ο Αστέριος Κουστούδης, ακολουθώντας τη μαγειρική του διαίσθηση, αναζήτησε τρόπο να καλλιεργήσει τις δικές του τομάτες και τα κατάφερε, εξασφαλίζοντας σπάνιες ποικιλίες και δημιουργώντας μια εξαιρετική σάλτσα, μαγειρεμένη με ανθό αλατιού και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.