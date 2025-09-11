Logo Image

Road trip στην Ελλάδα: Οι καλύτερες διαδρομές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα σύμφωνα με έρευνα

Clickatlife

Road trip στην Ελλάδα: Οι καλύτερες διαδρομές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα σύμφωνα με έρευνα

Μια νέα διεθνής έρευνα της iSelect καταλήγει στις καλύτερες διαδρομές για road trip με ηλεκτρικά οχήματα και ανάμεσά τους κατατάσσει και δύο ελληνικές.

Τα road trip αποτελούν, εκτός από έναν πιο ρομαντικό και έναν πιο βιώσιμο τρόπο απόδρασης.

Ειδικά όταν γίνονται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα (EV), οι πωλήσεις των οποίων ανεβαίνουν ραγδαία – το 2024 πουλήθηκαν πάνω από 17 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλαδή πάνω από το 20% των συνολικών πωλήσεων, ενώ το 2025 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 εκατομμύρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η iSelect ανέλυσε 48 εμβληματικά road trips παγκοσμίως, αξιολογώντας παράγοντες όπως η απόσταση, οι σταθμοί φόρτισης, το κόστος ενέργειας και οι ταξιδιωτικές κριτικές, για να μας δώσει ιδέες για επόμενα road trips, κατά προτίμηση με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Οι κορυφαίες διαδρομές παγκοσμίως αναδείχτηκαν οι: Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube