The Great Sunday Pool Club: Στο Avra Bar το καλοκαίρι συνεχίζεται

Στο ονειρικό σκηνικό του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, το Avra Bar παρουσιάζει την επιστροφή του The Great Sunday Pool Club, αυτή την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, με σκοπό να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι έχουμε μπει στον Σεπτέμβρη. Ένα βράδυ αφιερωμένο στην τέχνη του cocktail και στη σύγχρονη ελληνική bar σκηνή, με τη συμμετοχή κορυφαίων bartenders από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που υπόσχονται μια εμπειρία υψηλής αισθητικής δίπλα στην πισίνα του Nafsika, όπου το καλοκαίρι ακόμη καλά κρατεί.

Στο πλαίσιο αυτό, το Avra bar, γνωστό για τα μεσογειακά cocktails του και για τις κυριακάτικες εκδηλώσεις The Great Sunday Club, ζωντανεύει και το The Great Sunday Pool Club, όπου θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή συνεργασία με μερικά από τα πιο καταξιωμένα και δημοφιλή cocktail bars της Ελλάδας: Gorilla από τη Θεσσαλονίκη, 7 Jokers, The Bar in Front of the Bar και The Clumsies από την Αθήνα. Διαβάστε περισσότερα