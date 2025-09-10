Logo Image

Ανακαλύψτε την εσωτερική σας ισορροπία σε ένα μοναδικό 4ήμερο στο Mandarin Oriental, Costa Navarino

Clickatlife

Ανακαλύψτε την εσωτερική σας ισορροπία σε ένα μοναδικό 4ήμερο στο Mandarin Oriental, Costa Navarino

Τέσσερις ημέρες αφιερωμένες στην ευεξία και την επανασύνδεση μέσα από τη yoga και τον διαλογισμό στις 18 με 22 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνουν για φέτος τη σειρά wellness events Masters in Motion.

Ο Σεπτέμβριος είναι εκ προοιμίου ο μήνας της ισορροπίας: ανάμεσα στο καλοκαίρι που υποχωρεί και το φθινόπωρο που πλησιάζει, είναι η στιγμή να στραφείτε στον εαυτό σας και να ανανεώσετε ενέργεια και διάθεση, μέσα από –γιατί όχι- μια απόδραση. Σε αυτό το πνεύμα, το Mandarin Oriental, Costa Navarino σάς προσκαλεί σε ένα τετραήμερο ολιστικό retreat με την διεθνώς αναγνωρισμένη yoga instructor και wellness consultant Laura Dodd, από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Μετά την sound healer και οδηγό διαλογισμού, Emily Harriet και τον wellness designer, Jimmy Jarnet, η Laura Dodd ολοκληρώνει τη σειρά Masters in Motion ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια yoga και διαλογισμού, και Founder της βραβευμένης App εφαρμογής και Retreats, The Yoga Class. Με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας, έχει συνεργαστεί με κορυφαία brands και διασημότητες, μεταδίδοντας τη φιλοσοφία της για την ευεξία και τη μεταμορφωτική δύναμη της yoga. Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube