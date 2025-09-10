Ανακαλύψτε την εσωτερική σας ισορροπία σε ένα μοναδικό 4ήμερο στο Mandarin Oriental, Costa Navarino

Ο Σεπτέμβριος είναι εκ προοιμίου ο μήνας της ισορροπίας: ανάμεσα στο καλοκαίρι που υποχωρεί και το φθινόπωρο που πλησιάζει, είναι η στιγμή να στραφείτε στον εαυτό σας και να ανανεώσετε ενέργεια και διάθεση, μέσα από –γιατί όχι- μια απόδραση. Σε αυτό το πνεύμα, το Mandarin Oriental, Costa Navarino σάς προσκαλεί σε ένα τετραήμερο ολιστικό retreat με την διεθνώς αναγνωρισμένη yoga instructor και wellness consultant Laura Dodd, από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Μετά την sound healer και οδηγό διαλογισμού, Emily Harriet και τον wellness designer, Jimmy Jarnet, η Laura Dodd ολοκληρώνει τη σειρά Masters in Motion ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια yoga και διαλογισμού, και Founder της βραβευμένης App εφαρμογής και Retreats, The Yoga Class. Με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας, έχει συνεργαστεί με κορυφαία brands και διασημότητες, μεταδίδοντας τη φιλοσοφία της για την ευεξία και τη μεταμορφωτική δύναμη της yoga. Διαβάστε περισσότερα