Logo Image

Ταξίδι στον χρόνο: 3 τόποι της Ελλάδας που μένουν ανεπηρέαστοι από το σήμερα

Clickatlife

Ταξίδι στον χρόνο: 3 τόποι της Ελλάδας που μένουν ανεπηρέαστοι από το σήμερα

Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα όπου ο χρόνος μοιάζει να σταμάτησε, οι τοίχοι αφηγούνται αιώνες ιστορίας και ο αέρας κουβαλάει μνήμες άλλων εποχών. Αν θέλετε να ζήσετε την εμπειρία ενός «ταξιδιού στον χρόνο» με όλες τις αισθήσεις σας σε εγρήγορση, τρεις προορισμοί ξεχωρίζουν: η Άνω Σύρος, η Μονεμβασιά και η Βάθεια της Μάνης.

Άνω Σύρος: Το ρεμπέτικο χωριό των Κυκλάδων
Ανεβαίνοντας τα πλακόστρωτα σοκάκια της Άνω Σύρου, αφήνετε πίσω σας τον θόρυβο της Ερμούπολης και μπαίνετε σε έναν οικισμό που μοιάζει να… κοιμάται αιώνες τώρα, χωρίς να διαταράσσεται από τον χρόνο. Η Άνω Σύρος δημιουργήθηκε τον 13ο αιώνα από Ενετούς και διατηρεί μέχρι σήμερα την αμφιθεατρική της μορφή, με τα στενά δρομάκια, τις καμάρες και τα λευκά σπιτάκια που κλείνουν τον δρόμο και σας οδηγούν σαν σε λαβύρινθο. Εδώ θα συναντήσετε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου, που στέκει στην κορυφή του λόφου και εποπτεύει όλη τη Σύρο. Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube