Ταξίδι στον χρόνο: 3 τόποι της Ελλάδας που μένουν ανεπηρέαστοι από το σήμερα

Άνω Σύρος: Το ρεμπέτικο χωριό των Κυκλάδων

Ανεβαίνοντας τα πλακόστρωτα σοκάκια της Άνω Σύρου, αφήνετε πίσω σας τον θόρυβο της Ερμούπολης και μπαίνετε σε έναν οικισμό που μοιάζει να… κοιμάται αιώνες τώρα, χωρίς να διαταράσσεται από τον χρόνο. Η Άνω Σύρος δημιουργήθηκε τον 13ο αιώνα από Ενετούς και διατηρεί μέχρι σήμερα την αμφιθεατρική της μορφή, με τα στενά δρομάκια, τις καμάρες και τα λευκά σπιτάκια που κλείνουν τον δρόμο και σας οδηγούν σαν σε λαβύρινθο. Εδώ θα συναντήσετε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου, που στέκει στην κορυφή του λόφου και εποπτεύει όλη τη Σύρο. Διαβάστε περισσότερα