«Door to Hell»: Στο Τουρκμενιστάν υπάρχει μια πραγματική πύλη της κολάσεως

Μια πύρινη τρύπα στην καρδιά της ερήμου που καίει αδιάκοπα εδώ και πάνω από μισό αιώνα, τραβώντας ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Στην απέραντη έρημο Καρακούμ του Τουρκμενιστάν, υπάρχει ένα μέρος που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Και μάλλον είναι ό,τι πιο κοντινό μπορεί να δει κάποιος σε visual effects: ο κρατήρας Νταρβάζα, γνωστός και ως… «Door to Hell» – η «Πύλη της Κολάσεως». Πρόκειται για έναν τεράστιο κρατήρα, διαμέτρου περίπου 70 μέτρων και βάθους 30, που καίγεται ασταμάτητα εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα.

Η ιστορία του ξεκινά το 1971, όταν Σοβιετικοί γεωλόγοι έκαναν γεώτρηση αναζητώντας φυσικό αέριο. Το έδαφος κατέρρευσε, δημιουργώντας έναν τεράστιο κρατήρα από τον οποίο άρχισαν να διαρρέουν μεγάλες ποσότητες μεθανίου. Για να αποφύγουν την περιβαλλοντική καταστροφή, οι επιστήμονες αποφάσισαν να βάλουν φωτιά, υπολογίζοντας ότι το αέριο θα καεί μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, οι φλόγες δεν έσβησαν ποτέ. Έκτοτε, η γη εκεί καίει αδιάκοπα, θυμίζοντας μια ανοιχτή πύλη προς τα έγκατα του πλανήτη. Διαβάστε περισσότερα. 

