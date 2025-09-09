Eleven Madison Park: Γιατί το διάσημο vegan εστιατόριο της Νέας Υόρκης έβαλε ξανά κρέας στο μενού;

Το Eleven Madison Park είναι το πρώτο plant-based εστιατόριο στην ιστορία που διατήρησε 3 αστέρια Michelin όταν άλλαξε το μενού του σε vegan, μετά την πανδημία.

Όπως είχε εξηγήσει ο ιδιοκτήτης και σεφ Daniel Humm τότε, το σύγχρονο φαγητό δεν είναι βιώσιμο γι' αυτό και είχαν πάρει την απόφαση να σερβίρουν plant-based μενού, στο οποίο δεν θα χρησιμοποιούσαν καθόλου ζωικά παράγωγα, με κάθε πιάτο να παρασκευάζεται από λαχανικά, φρούτα, όσπρια, μανιτάρια, δημητριακά και πολλά ακόμη φυτικά υλικά. Πριν λίγο καιρό, μάλιστα, ο ίδιος ο σεφ βρέθηκε στην Τήνο και την Κρήτη επιθυμώντας να γνωρίσει σε βάθος και να εμπνευστεί από τον γαστρονομικό τους πλούτο.