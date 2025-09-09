Logo Image

Eleven Madison Park: Γιατί το διάσημο vegan εστιατόριο της Νέας Υόρκης έβαλε ξανά κρέας στο μενού;

Clickatlife

Eleven Madison Park: Γιατί το διάσημο vegan εστιατόριο της Νέας Υόρκης έβαλε ξανά κρέας στο μενού;

Μετά το lockdown άλλαξε το μενού του σε vegan για λόγους βιωσιμότητας, με τη λίστα αναμονής αρχικά να φτάνει τα 15 χιλιάδες άτομα. Τι συνέβη στη συνέχεια;

Το Eleven Madison Park είναι το πρώτο plant-based εστιατόριο στην ιστορία που διατήρησε 3 αστέρια Michelin όταν άλλαξε το μενού του σε vegan, μετά την πανδημία.

Όπως είχε εξηγήσει ο ιδιοκτήτης και σεφ Daniel Humm τότε, το σύγχρονο φαγητό δεν είναι βιώσιμο γι’ αυτό και είχαν πάρει την απόφαση να σερβίρουν plant-based μενού, στο οποίο δεν θα χρησιμοποιούσαν καθόλου ζωικά παράγωγα, με κάθε πιάτο να παρασκευάζεται από λαχανικά, φρούτα, όσπρια, μανιτάρια, δημητριακά και πολλά ακόμη φυτικά υλικά. Πριν λίγο καιρό, μάλιστα, ο ίδιος ο σεφ βρέθηκε στην Τήνο και την Κρήτη επιθυμώντας να γνωρίσει σε βάθος και να εμπνευστεί από τον γαστρονομικό τους πλούτο. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube