Φεστιβάλ Γιόγκα 2025: Μια εμπειρία ευεξίας έρχεται στον Πολυχώρο ΠΛΥΦΑ

Το φεστιβάλ αυτό δεν απευθύνεται μόνο σε έμπειρους yogis αλλά και σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τη γιόγκα για πρώτη φορά.

Η γιόγκα είναι ένα ταξίδι σύνδεσης με το σώμα, την αναπνοή και την ψυχή, που προσφέρει ισορροπία και εσωτερική γαλήνη, καθώς μέσα από την πρακτική της, ανακαλύπτετε τη δύναμη της παρούσας στιγμής και καλλιεργείτε αρμονία στη ζωή σας. Μια καλή ευκαιρία, λοιπόν, να εξερευνήσετε τα μονοπάτια της, να ανανεωθείτε και να συνδεθείτε με τον εαυτό σας είναι το Φεστιβάλ Γιόγκα 2025. Ο Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας διοργανώνει ένα μοναδικό διήμερο, στις 11–12 Οκτωβρίου 2025, στον ζεστό και φιλόξενο Πολυχώρο ΠΛΥΦΑ στον Βοτανικό, σε μια γιορτή ενότητας που μπορεί να μας αγγίξει όλους.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει μαθήματα, εργαστήρια, ομιλίες, διαλογισμούς και γιορτινά δρώμενα, η εκδήλωση υπόσχεται να σας γεμίσει έμπνευση και ενέργεια. Εδώ, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε δασκάλους και σχολές που μοιράζονται το πάθος για την ευεξία και τη φιλοσοφία της γιόγκα. Διαβάστε περισσότερα.