Το μυστικό που θα βελτιώσει το δέρμα του προσώπου σας χωρίς να σας κοστίζει ακριβά

Με τη νέα σεζόν, η τάση είναι να κάνουμε κάτι για το δέρμα μας που έχει ταλαιπωρηθεί το προηγούμενο διάστημα από τον ήλιο, το αλάτι, το χλώριο, αλλά ο σπασμένος κουμπαράς δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια για θεραπείες και ακριβά καλλυντικά. Ευτυχώς, υπάρχει ένα απλό και σχετικά άγνωστο μυστικό που μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση του προσώπου σας χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία: η χρήση gua sha ή facial roller σε συνδυασμό με φυτικά έλαια ή serum.

Gua sha: Η κίνηση-ματ για το δέρμα μας: Το gua sha προέρχεται από την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική και βασίζεται σε απαλές κινήσεις που προωθούν την κυκλοφορία του αίματος και τη λεμφική αποστράγγιση. Η τεχνική αυτή δεν είναι απλώς ένα μασάζ, αφού ενισχύει την ενυδάτωση, χαλαρώνει τους μυς του προσώπου και μειώνει την ένταση που δημιουργεί λεπτές γραμμές και ρυτίδες έκφρασης. Παράλληλα, η χρήση ενός roller βοηθά τα ενεργά συστατικά των serum και των λαδιών να διεισδύσουν καλύτερα στην επιδερμίδα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά τους.