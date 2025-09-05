Πώς να ξεχωρίζετε τις πιο νόστιμες ντομάτες και μια εύκολη συνταγή για να τις αξιοποιήσετε

Αρκεί να επιλέξουμε σωστά.

Η ντομάτα στην Ελλάδα (και γενικά στη Μεσόγειο) βρίσκεται στην καλύτερη της φάση από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο, αφού τότε έχει προλάβει να ωριμάσει με φυσικό ήλιο, είναι γεμάτη χυμούς, γεύση και άρωμα. Αυτή την εποχή, οι ντομάτες είναι ακόμη γλυκές και ώριμες, ειδικά αν τις πάρετε από λαϊκή ή παραγωγό που κόβει φρέσκο καρπό, ωστόσο δεν είναι όλες οι ντομάτες ίδιες. Σίγουρα έχετε βρεθεί στη θέση να αγοράσετε ντομάτες που δείχνουν όμορφες αλλά, όταν τις κόψετε, αποδεικνύονται άγευστες, άοσμες και υδαρείς, θυμίζοντας πιο πολύ… αγγούρι. Για να απολαμβάνετε πραγματικά τη γεύση τους, λοιπόν, χρειάζεται να ξέρετε πώς να τις ξεχωρίζετε.