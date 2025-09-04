Σαντορίνη: Ο δύσκολος τρύγος του 2025 και το όραμα του Κτήματος Σιγάλα

Ο τρύγος του 2025 στη Σαντορίνη έφερε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά χαμηλή παραγωγή, με μόλις 450 τόνους σταφυλιών.

Οι αριθμοί μπορεί να ανησυχούν, όμως στο Κτήμα Σιγάλα η ματιά στρέφεται ήδη στο αύριο –με επένδυση, γνώση και όραμα. Ο Στέλλιος Μπουτάρης, επικεφαλής του Κτήματος, είναι ξεκάθαρος: «Όλοι συμφωνούμε ότι η διατήρηση της Σαντορίνης ως έχει, ως ένα μουσειακό έκθεμα, δεν έχει ούτε νόημα ούτε μέλλον για κανέναν. Στο Κτήμα Σιγάλα έχουμε επιλέξει τον δρόμο της συστηματικής επένδυσης, που έχει εντατικοποιηθεί την τελευταία πενταετία. Γνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις είναι σύνθετες και δομικές, δεν περιμένουμε αποτελέσματα άμεσα. Όμως κοιτάμε μακροπρόθεσμα επειδή πιστεύουμε στη μοναδικότητα αυτού του τόπου. Δουλεύουμε για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια νέα, βιώσιμη Σαντορίνη. Με όραμα, αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα, έχουμε ήδη ξεκινήσει να γυρίζουμε σελίδα». Διαβάστε περισσότερα.