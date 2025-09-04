Πόλεις-έκπληξη της Ευρώπης για φθινοπωρινές αποδράσεις

Όταν, λοιπόν, όλα είναι υπέρ σας, γιατί να μην το τολμήσετε; Οι παρακάτω πόλεις είναι από τις καλύτερες που αξίζει να εξερευνήσετε αυτή την εποχή.

Βαυαρία, Γερμανία: Στη νότια Γερμανία σας περιμένουν ατελείωτα αλπικά δάση με έντονα χρώματα και χιονισμένες βουνοκορυφές στο φόντο, σε ένα σκηνικό που πράγματι εντυπωσιάζει. Αυτή την εποχή πραγματοποιούνται εκεί διάφορα φεστιβάλ κρασιού, όπως επίσης και το Oktoberfest στο Μόναχο, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας, ενώ μπορείτε να ασχοληθείτε και υπαίθριες δραστηριότητες, όπως πεζοπορία στις Άλπεις, να κάνετε βόλτες με άμαξες και να δοκιμάσετε τα τοπικά κρασιά. Κι αν σας αρέσουν τα κάστρα, στην περιοχή θα βρείτε 25 κάστρα και παλάτια, όπως το κάστρο Neuschwanstein, το παλάτι Linderhof, το κάστρο της Νυρεμβέργης και το κάστρο Burghausen. Διαβάστε περισσότερα.