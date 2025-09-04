Logo Image

Πόλεις-έκπληξη της Ευρώπης για φθινοπωρινές αποδράσεις

Clickatlife

Πόλεις-έκπληξη της Ευρώπης για φθινοπωρινές αποδράσεις

Ένα ταξίδι στην Ευρώπη αυτή την εποχή σημαίνει λιγότερα πλήθη, μικρότερες ουρές στα αξιοθέατα, καλός καιρός και καλύτερες προσφορές

Όταν, λοιπόν, όλα είναι υπέρ σας, γιατί να μην το τολμήσετε; Οι παρακάτω πόλεις είναι από τις καλύτερες που αξίζει να εξερευνήσετε αυτή την εποχή.

Βαυαρία, Γερμανία: Στη νότια Γερμανία σας περιμένουν ατελείωτα αλπικά δάση με έντονα χρώματα και χιονισμένες βουνοκορυφές στο φόντο, σε ένα σκηνικό που πράγματι εντυπωσιάζει. Αυτή την εποχή πραγματοποιούνται εκεί διάφορα φεστιβάλ κρασιού, όπως επίσης και το Oktoberfest στο Μόναχο, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας, ενώ μπορείτε να ασχοληθείτε και υπαίθριες δραστηριότητες, όπως πεζοπορία στις Άλπεις, να κάνετε βόλτες με άμαξες και να δοκιμάσετε τα τοπικά κρασιά. Κι αν σας αρέσουν τα κάστρα, στην περιοχή θα βρείτε 25 κάστρα και παλάτια, όπως το κάστρο Neuschwanstein, το παλάτι Linderhof, το κάστρο της Νυρεμβέργης και το κάστρο Burghausen. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube