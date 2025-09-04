Logo Image

Η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο επιστρέφει

Clickatlife

Η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο επιστρέφει

Στο πλαίσιο του 29ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο, ο 29ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας, επιστρέφει.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Συντάγματος. Η διοργάνωση, που υλοποιείται από τον  Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), προσκαλεί τους λάτρεις του ποδηλάτου – τολμηρούς και μη – να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, επιλέγοντας είτε την κλασική διαδρομή των 7 χλμ., είτε να δοκιμάσουν τις αντοχές τους στη διαδρομή των 16 χλμ. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube