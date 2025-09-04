Η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο επιστρέφει

Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο, ο 29ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας, επιστρέφει.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Συντάγματος. Η διοργάνωση, που υλοποιείται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), προσκαλεί τους λάτρεις του ποδηλάτου – τολμηρούς και μη – να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, επιλέγοντας είτε την κλασική διαδρομή των 7 χλμ., είτε να δοκιμάσουν τις αντοχές τους στη διαδρομή των 16 χλμ. Διαβάστε περισσότερα.