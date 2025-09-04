5 λαχανικά του Σεπτεμβρίου που δεν βάζουμε συχνά στο πιάτο μας

Ακολουθούμε την εποχή και τις γεύσεις της.

Τώρα που χορτάσαμε καλοκαίρι -μεταφορικά και κυριολεκτικά- έρχεται ο Σεπτέμβρης που σηματοδοτεί την αρχή του φθινοπώρου και μας εμπνέει να επιστρέψουμε από τα τηγανητά καλαμαράκια και τα παϊδάκια της ταβέρνας σε πιο φυσικά και σπιτικά φαγητά με τον πλούτο λαχανικών που έχουμε στη διάθεσή μας. Κι ενώ η ντομάτα είναι βασίλισσα της εποχής, κάποια λαχανικά παραμένουν υποτιμημένα, ενώ μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην υγεία μας και έξτρα χρώμα και γεύση στο πιάτο μας. Ιδού 5 από αυτά που έχουν πολλά να χαρίσουν στα γεύματά σας. Διαβάστε περισσότερα.