Εκεί που «Πάντα Βρέχει»: Διάσχιση στο φαράγγι και απόδραση στην Κοντίβα

Η πρόταση μας παίρνει από τις παραλίες και μας στέλνει για διάσχιση στο μαγευτικό Πάντα Βρέχει και περιήγηση στην αυθεντική Κοντίβα.

Ανάμεσα στους ορεινούς όγκους των Βαρδουσίων, του Τυμφρηστού και του Παναιτωλικού, δεσπόζει η Καλιακούδα, στα 2.099 μέτρα. Εκεί, στις νότιες πλαγιές του βουνού σχηματίζεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Ευρυτανίας: το φαράγγι Πάντα Βρέχει.

Η ονομασία του δεν είναι τυχαία: Δεκάδες μικροί καταρράκτες κατεβαίνουν από τους κάθετους βράχους δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει συνεχή βροχή. Στο εσωτερικό του φαραγγιού, το φως λιγοστεύει και οι «κουρτίνες» νερού σχηματίζουν θόλους, μικρά σπήλαια και φυσικές πισίνες, ενώ στον ασβεστόλιθο που στάζει, βρύα και υδρόφιλα φυτά λάμπουν σαν μαργαριτάρια και η βλάστηση ολόγυρα αφήνει το νερό να πέφτει με παγωμένη πνοή. Πρόκειται για έναν από τους πιο σπάνιους θησαυρούς της ελληνικής φύσης, που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Διαβάστε περισσότερα.