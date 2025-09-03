Logo Image

Εκεί που «Πάντα Βρέχει»: Διάσχιση στο φαράγγι και απόδραση στην Κοντίβα

Clickatlife

Εκεί που «Πάντα Βρέχει»: Διάσχιση στο φαράγγι και απόδραση στην Κοντίβα

Μια απόδραση που δίνει άλλο νόημα στον Σεπτέμβριο

Η πρόταση μας παίρνει από τις παραλίες και μας στέλνει για διάσχιση στο μαγευτικό Πάντα Βρέχει και περιήγηση στην αυθεντική Κοντίβα.

Ανάμεσα στους ορεινούς όγκους των Βαρδουσίων, του Τυμφρηστού και του Παναιτωλικού, δεσπόζει η Καλιακούδα, στα 2.099 μέτρα. Εκεί, στις νότιες πλαγιές του βουνού σχηματίζεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Ευρυτανίας: το φαράγγι Πάντα Βρέχει.

Η ονομασία του δεν είναι τυχαία: Δεκάδες μικροί καταρράκτες κατεβαίνουν από τους κάθετους βράχους δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει συνεχή βροχή. Στο εσωτερικό του φαραγγιού, το φως λιγοστεύει και οι «κουρτίνες» νερού σχηματίζουν θόλους, μικρά σπήλαια και φυσικές πισίνες, ενώ στον ασβεστόλιθο που στάζει, βρύα και υδρόφιλα φυτά λάμπουν σαν μαργαριτάρια και η βλάστηση ολόγυρα αφήνει το νερό να πέφτει με παγωμένη πνοή. Πρόκειται για έναν από τους πιο σπάνιους θησαυρούς της ελληνικής φύσης, που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Διαβάστε περισσότερα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube