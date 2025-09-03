Κυπαρισσιακός Κόλπος: Η απαράμιλλη και μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας

Πετάμε πάνω από τη μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας και ονειρευόμαστε τα επόμενά μας μακροβούτια το «μικρό καλοκαιράκι» του Σεπτεμβρίου.

Η Μεσσηνία είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ελλάδας, συνδυάζοντας απέραντες ακτές, καταγάλανα νερά και πλούσια φυσική ομορφιά, από τις πιο χαρακτηριστικές της Ελλάδας. Ανάμεσα στα πολλά παραθαλάσσια διαμάντια της περιοχής, ο Κυπαρισσιακός Κόλπος ξεχωρίζει όχι μόνο για το μέγεθος και την παρθένα του ακτογραμμή, αλλά και για την οικολογική του σημασία. Η ακτή του, μήκους 55 χλμ., ξεκινά βόρεια από το Καλό Νερό της Μεσσηνίας και φτάνει ως το Κατάκολο στην Ηλεία, σχηματίζοντας τη μεγαλύτερη ενιαία παραλία της χώρας. Διαβάστε περισσότερα.