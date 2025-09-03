Logo Image

Μικροβίωμα μετά τις διακοπές: Η επιστήμη πίσω από την επανεκκίνηση του εντέρου και της διάθεσης

Πώς θα βρούμε το ρυθμό μας τη νέα σεζόν, ξεκινώντας από την ισορροπία που χρειάζεται το έντερό μας

Η Κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος με εξειδίκευση στα αυτοάνοσα και την φλεγμονή και μετεκπαίδευση στη φυτοφαγία, Δέσποινα Μαρσέλου, μας βοηθά.

Οι διακοπές συνήθως σηματοδοτούν μια περίοδο απολαύσεων αλλά και διατροφικών ατασθαλιών με τα λιπαρά, τη ζάχαρη, το αλκοόλ να έχουν κάνει πάρτι στον οργανισμό μας, για αρκετές συνεχόμενες ημέρες. Αν βάλουμε και στην εξίσωση τις αλλαγές του ύπνου και το στρες του ταξιδιού, καταλαβαίνουμε ότι το μικροβίωμα του εντέρου ενδεχομένως και να φωνάζει «βοήθεια» σε αυτή τη φάση, με τις αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου και τη δυσφορία να είναι για πολλούς η καθημερινότητα  Πέρα από τα κλασικά, λοιπόν, που ξέρετε για το μικροβίωμα, ας δούμε τι αναφέρουν πρόσφατες και παλιότερες έρευνες και πώς μπορείτε να τις εφαρμόσετε πρακτικά. Διαβάστε περισσότερα. 

