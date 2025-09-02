Το νέο Nyx Hotel Thessaloniki άνοιξε τις πόρτες του

Με πληρότητα που ξεπέρασε το 90% ήδη από την πρώτη μέρα, το NYX HOTEL THESSALONIKI άνοιξε τις πόρτες του χθες, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν την 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υποδεχόμενο επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το νέο ξενοδοχείο, αποτέλεσμα επένδυσης 25 εκατ. ευρώ της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean – η οποία από το 2017 διαχειρίζεται την ανάπτυξη του Ομίλου Fattal Hotels σε Ελλάδα και Κύπρο – ανανεώνει το κέντρο της πόλης, φιλοξενώντας επισκέπτες σε ένα κτίριο που παρέμενε ανεκμετάλλευτο στην αρχή της Τσιμισκή. Η στρατηγική τοποθεσία, μόλις λίγα βήματα από τα Λαδάδικα, αξιοποιεί τον πολιτιστικό πλούτο, τη δυναμική των πανεπιστημίων και τη θέση της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, καθιστώντας την ιδανική για την πρώτη επένδυση της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean στη Βόρεια Ελλάδα. Το NYX λειτουργεί ως «άγκυρα» για την περιοχή, συνδυάζοντας εταιρική και leisure ζήτηση. Διαβάστε περισσότερα.