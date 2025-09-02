Logo Image

BeWell Festival: Επιστρέφει για να μας εμπνεύσει

Clickatlife

BeWell Festival: Επιστρέφει για να μας εμπνεύσει

Να μας ενώσει και να μας οδηγήσει σε μια νέα εμπειρία ευεξίας

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ ευεξίας είναι προ των πυλών και μας προτρέπει να βάλουμε τα αθλητικά μας.

Το εναρκτήριο λάκτισμα έγινε ακριβώς ένα χρόνο πριν και φέτος, το BeWell Festival 2025, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ευεξίας στη Νότια Ευρώπη, πλησιάζει με ταχύ ρυθμό με όλα να δείχνουν πως η δεύτερη χρονιά του θα είναι ακόμα πιο δυναμική και επιτυχημένη. Σε λιγότερο από έναν μήνα, λοιπόν, στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2025, το ΟΑΚΑ θα μεταμορφωθεί σε έναν ζωντανό χώρο γεμάτο ενέργεια, εμπειρίες και αμέτρητες δράσεις γύρω από την ευεξία, την άθληση, τη βιωσιμότητα και την προσωπική ανάπτυξη, όλα με τη σφραγίδα του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα. Διαβάστε περισσότερα. 

