Ξεκινούν οι Μεγάλες Μέρες Νεμέας

Ο κορυφαίος θεσμός του κρασιού έρχεται να κάνει τον Σεπτέμβριο αγαπημένο μας μήνα.

Ευκαιρία για απόδραση με άρωμα κρασιού και γεύσεις Ελλάδας έρχεται στις 5-7 Σεπτεμβρίου, όπου οι Μεγάλες Μέρες Νεμέας ξεκινούν για μια ακόμη χρονιά το ταξίδι τους στον οινικό πλούτο της περιοχής, με επίκεντρο το Αγιωργίτικο. Οινοποιοί, επαγγελματίες του χώρου αλλά και φίλοι του κρασιού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις νέες ετικέτες, να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και να συμμετάσχουν σε πλήθος εκδηλώσεων. Διαβάστε περισσότερα.