Πότε τα σημαντικά ιχνοστοιχεία που πρέπει να λαμβάνουμε μπορούν να γίνουν επικίνδυνα

Η διαφορά ανάμεσα στην ωφέλεια και την τοξικότητα.

Στον κόσμο της διατροφής και της βιοχημείας, πολλά στοιχεία που γνωρίζουμε ως «τοξικά» μπορούν, όταν λαμβάνονται σε κατάλληλες δόσεις, να γίνουν πολύτιμοι σύμμαχοι για την υγεία μας και να μας ωφελήσουν σημαντικά, σε βαθμό που η έλλειψή τους να μας δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα. Η διαφορά ανάμεσα στην ωφέλεια και την τοξικότητα, ωστόσο, είναι συχνά θέμα δόσης, γι’αυτό ειδικά στη λήψη συμπληρωμάτων χρειάζεται πάντα καθοδήγηση ειδικού. Αυτό ισχύει για αρκετά ιχνοστοιχεία που συμμετέχουν σε βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας, που όμως ταυτόχρονα η υπερβολή τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ας δούμε τα πιο γνωστά στοιχεία, τα οφέλη τους σε φυσιολογικές δόσεις, τις επιπτώσεις υπερδοσολογίας και πότε αυτή συνήθως εμφανίζεται. Διαβάστε περισσότερα.