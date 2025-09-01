Τι μπορεί να μας συμβεί αν φάμε πολλά κάσιους

Αν το παρακάνουμε, έχουν επιπτώσεις.

Μαζί με τα φιστίκια Αιγίνης, τα καρύδια, τα αμύγδαλα και όλους τους υπόλοιπους ξηρούς καρπούς, τα κάσιους είναι ένα εξαιρετικό σνακ για πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, με ήπια γεύση, κρεμώδη υφή και ευελιξία στη μαγειρική. Τα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά τους κάνουν καλό στην καρδιαγγειακή λειτουργία και τον εγκέφαλο, ενώ συμβάλλουν στη διατήρηση μυϊκής μάζας χάρη στη φυτική πρωτεΐνη τους. Περιέχουν μαγνήσιο, σημαντικό για τη λειτουργία των μυών και των νεύρων, καθώς και φώσφορο και χαλκό, που υποστηρίζουν την παραγωγή ενέργειας και την υγεία των οστών. Επιπλέον, μας παρέχουν αντιοξειδωτικά, όπως βιταμίνη Ε και σελήνιο, που προστατεύουν τα κύτταρα από οξειδωτικό στρες και φλεγμονές. Αυτό σημαίνει ότι η μέτρια κατανάλωση μπορεί να είναι πολύ ευεργετική, τόσο για την καρδιά όσο και για τη γενικότερη υγεία σας. Ταυτόχρονα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σαλάτες, να δώσουν φυτικό τυρί, βούτυρο, γιαούρτι, γάλα ή να καταναλωθούν σκέτα –εκεί όπου κάνουμε και τη μεγαλύτερη υπερβολή. Κι όταν συμβεί αυτό, ξεκινούν τα προβλήματα.