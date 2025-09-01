Διακοπές στην Τζια του Φασιανού, της αρχαιότητας και της φύσης

Έφτασε επιτέλους η στιγμή της.

Από το άρωμα τέχνης μέχρι τα μονοπάτια της, την ξεχωριστή της Χώρα, τα κρυστάλλινα νερά και τα αρχαία της, η Τζια μάλλον κρύβει καλά τα χαρτιά της και τα ανοίγει σε όσους της δώσουν μια ευκαιρία που δεν περιορίζεται σε διήμερες αποδράσεις.

Έπειτα από χρόνια που η Κέα, ή Τζια όπως την προτιμάμε επηρεασμένοι από τους ντόπιους, έμενε στο περιθώριο ως προορισμός διακοπών γιατί «ποιος πάει διακοπές 1 ώρα από το σπίτι του», έφτασε επιτέλους η στιγμή της. Με τα περισσότερα κυκλαδονήσια να προϋποθέτουν ισχυρό budget για ακτοπλοϊκά, διαμονή και «επιβίωση» γενικότερα, σε συνδυασμό με τα μελτέμια του Αυγούστου και τον τουριστικό κατακλυσμό, η Τζια ήρθε σαν ιδέα που φώτισε πάνω από τα κεφάλια μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν κερδίσαμε σε όλα. Τα μελτέμια την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου δεν θα τα αποφεύγαμε ούτε θαμμένοι στον κόλπο της Βουλιαγμένης και οι τιμές για φαγητό δεν έπεσαν ποτέ κάτω από 20-25 ευρώ το άτομο, χωρίς πολλές φορές να τηρούν το value-for-money. Βγήκαμε, όμως, κερδισμένοι στα ακτοπλοϊκά -τα οποία ανέρχονται στα 14 ευρώ το άτομο και 35 ευρώ το αυτοκίνητο, που μπορεί για μία ώρα ταξίδι από το Λαύριο να μοιάζουν πολλά, αλλά συνολικά κρατούν το budget χαμηλά- και στην αποφυγή της κοσμοσυρροής. Γιατί εμείς μπορεί να αποτινάξαμε το σκεπτικό ότι η Τζια είναι προορισμός σαββατοκύριακου, οι περισσότεροι όμως προτίμησαν τα πιο μακρινά νησιά της Ελλάδας για τις διακοπές τους. Αποτέλεσμα αυτού, η εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου να μοιάζει με Ιούλιο: δεν στριμωχτήκαμε σε καμία παραλία και μας περίμενε πάντα ένα αρμυρίκι που θα έσωνε την ομπρέλα μας από τα επιθετικά 7 μποφόρ που έκλεβαν λίγο από την καλή μας διάθεση, αλλά ταυτόχρονα μας δρόσιζαν αρκετά ώστε να ζήσουμε τις παρακάτω εμπειρίες, που αξίζει να βάλετε κι εσείς στην ατζέντα σας όσο κρατάει το ελληνικό καλοκαίρι. Διαβάστε περισσότερα.