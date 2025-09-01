Το λουκούμι της Σύρου: Η γλυκιά υπογραφή του Αιγαίου

Γλυκιά παράδοση αιώνων

Το πιο αρχοντικό νησί των Κυκλάδων, εκτός από τον πολιτισμό και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του, με την Ερμούπολη να δεσπόζει ως πρωταγωνίστρια του συμπλέγματος, ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο, γλυκό, που χωράει σε μια μπουκιά: το λουκούμι του.

Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά γλυκίσματα του Αιγαίου, που εδώ και σχεδόν δύο αιώνες συνοδεύει κάθε στιγμή φιλοξενίας, γιορτής ή απλής καθημερινής απόλαυσης. Το συριανό λουκούμι δεν είναι απλώς ένα γλυκό, είναι κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του νησιού που δεν γίνεται να μην δοκιμάσετε, αν επισκεφτείτε τη Σύρο. Διαβάστε περισσότερα.