Back-to-Fitness: 5 κινήσεις για να ξαναβρείτε τη φόρμα σας μετά τις διακοπές

Ίσως το σώμα σας το χρειαζόταν, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να το τονώσετε πάλι.

Το Instagram τα τελευταία χρόνια μας έχει κάνει να νιώθουμε τύψεις που δεν κάνουμε καθημερινά workout στις διακοπές μας, καθώς η τάση είναι οι προπονήσεις χωρίς σταματημό, ούτε καν σε ολιγοήμερες αποδράσεις. Αν, ωστόσο, ανήκετε στην «άλλη» κατηγορία, που οι αποδράσεις σας βρίσκουν ξαπλωμένους με κοκτέιλ στο χέρι ή -στην καλύτερη- καθιστούς σε παραθαλάσσια ταβερνάκια, με την επιστροφή σας στην πόλη είναι μια καλή στιγμή να ξεκινήσετε την τόνωση που χρειάζεται το σώμα σας, μετά την παρατεταμένη… οριζοντιοποίηση. Δεν χρειάζονται υπερβολές ούτε αυστηρές δίαιτες, μόνο λίγες αλλά σωστές κινήσεις για να ξαναβρείτε ενέργεια, μυϊκή δύναμη και τη σιλουέτα σας. Οι παρακάτω πέντε πρακτικές κινήσεις θα σας βοηθήσουν και θα σας δώσουν έμπνευση. Διαβάστε περισσότερα.