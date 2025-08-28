Logo Image

Back-to-Fitness: 5 κινήσεις για να ξαναβρείτε τη φόρμα σας μετά τις διακοπές

Clickatlife

Back-to-Fitness: 5 κινήσεις για να ξαναβρείτε τη φόρμα σας μετά τις διακοπές

Μήπως οι διακοπές σας βρήκαν πολλές ώρες σε ξαπλώστρα;

Ίσως το σώμα σας το χρειαζόταν, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να το τονώσετε πάλι.

Το Instagram τα τελευταία χρόνια μας έχει κάνει να νιώθουμε τύψεις που δεν κάνουμε καθημερινά workout στις διακοπές μας, καθώς η τάση είναι οι προπονήσεις χωρίς σταματημό, ούτε καν σε ολιγοήμερες αποδράσεις. Αν, ωστόσο, ανήκετε στην «άλλη» κατηγορία, που οι αποδράσεις σας βρίσκουν ξαπλωμένους με κοκτέιλ στο χέρι ή -στην καλύτερη- καθιστούς σε παραθαλάσσια ταβερνάκια, με την επιστροφή σας στην πόλη είναι μια καλή στιγμή να ξεκινήσετε την τόνωση που χρειάζεται το σώμα σας, μετά την παρατεταμένη… οριζοντιοποίηση. Δεν χρειάζονται υπερβολές ούτε αυστηρές δίαιτες, μόνο λίγες αλλά σωστές κινήσεις για να ξαναβρείτε ενέργεια, μυϊκή δύναμη και τη σιλουέτα σας. Οι παρακάτω πέντε πρακτικές κινήσεις θα σας βοηθήσουν και θα σας δώσουν έμπνευση. Διαβάστε περισσότερα. 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube